Xavi Simons blisko Bayernu, wyścig o transfer Holendra nabiera rumieńców

Bayern Monachium od dłuższego czasu pracuje nad pozyskaniem utalentowanego pomocnika Paris Saint-Germain. O zainteresowaniu Xavi Simonsem wiadomo już od dawna, lecz sprawa nabrała rozpędu w ostatnich dniach. Jak przekazał Florian Plettenberg niemiecki klub osiągnął porozumienie z piłkarzem ws. indywidualnego kontraktu. Natomiast dyrektor sportowy Max Eberl nie ustaje w działaniach, aby domknąć transakcję, negocjując bezpośrednio z Paris Saint-Germain.

Reprezentant Holandii wydaje się być chętnym na przeprowadzkę do Niemiec. Nie dość, że Simons zna realia gry w Bundeslidze, to jakiś czas temu w niemieckiej prasie pojawiła się informacja, że piłkarz przekazał PSG swoją decyzję o odejściu. Niewiadomą wciąż pozostaje jednak kwota transferu, ponieważ potencjalna suma transakcji ma dużą rozbieżność od 60 do 100 milionów euro.

Bawarczycy to nie jedyny klub, który chce sprowadzić Xaviego Simonsa. Pomocnik ma na stole również inne opcje, a wśród nich m.in. RB Lipsk. To właśnie tam spędził ostatni sezon, gdy został wypożyczony z francuskiego zespołu. W ostatnim sezonie zagrał dla Byków 43 mecze, w których strzelił 10 goli i zanotował 15 asyst.

Dziennikarz zaznacza, że ostateczna decyzja ws. przyszłości Xaviego Simonsa będzie należeć do samego piłkarza. Niewątpliwie reprezentant Holandii i uczestnik Euro 2024 ma w czym wybierać.