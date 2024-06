Raków może pożegnać pomocnika, MVP sezonu nie jest ulubieńcem Papszuna

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Gustav Berggren może zakończyć przygodę z Rakowem Częstochowa

Raków Częstochowa ma za sobą nieudany sezon w PKO Ekstraklasie. Czerwono-niebiescy nie tylko nie obronili mistrzostwa Polski, ale też nie wywalczyli miejsca premiowanego grą w europejskich pucharach. Skutkowało to tym, że do klubu wrócił Marek Papszun.

Tymczasem według wieści dziennikarza Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet realny scenariusz zakłada, że niebawem z klubem rozstanie się Gustav Berggren. Szwed co prawda ma umowę ważną z klubem z ulicy Limanowskiego do końca czerwca 2025 roku. Defensywny pomocnik nie jest jednak w powszechnej opinii entuzjastą pomysłu zatrudnienia Papszuna w roli trenera Rakowa.

Berggren był jednym z tych graczy, który po tym, jak nastąpiła zmiana trenerów Rakowie w 2023 roku, zyskał. Szwed w ostatniej kampanii wystąpił w ponad 40 meczach, zdobywając dwie bramki. Na koncie piłkarza znalazła się też asysta. Jednocześnie gracz został wybrany MVP ostatniego sezonu przez kibiców.

⭐ 𝗠𝗩𝗣 ⭐



Waszymi głosami Gustav Berggren został zawodnikiem sezonu!



"Gusti", gratulacje! 👏 pic.twitter.com/gPwZwerKy4 — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 9, 2024

Gdyby finalnie Berggren miał zmienić pracodawcę, to brany pod uwagę ma być transfer zawodnika do jednej z ekip z MLS. Podobno pod uwagę brany jest między innymi New Yor Red Bulls. 26-latek aktualnie leczy kontuzję stawu skokowego. Berggren trafił do Rajowa latem 2022 roku za 500 tysięcy euro z Hacken. Wcześniej występował między innymi w takich ekipach jak: Varbregs BolS czy GAIS.

