GKS Tychy planuje wzmocnienie kosztem klubu z Ekstraklasy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Maksymilian Dziuba

Maksymilian Dziuba może zamienić Lech Poznań na GKS Tychy

GKS Tychy w trakcie letniego okna transferowego ma zamiar wzmocnić się na kilku pozycjach. Między innymi Trójkolorowi chcą pozyskać nowych graczy do pomocy. Ciekawe wieści w sprawie przekazał “Głos Wielkopolski”. Źródło przekonuje, że na celowniku tyszan znalazł się Maksymilian Dziuba. 18-latek to ofensywny pomocnik, który występuje w reprezentacji Polski do lat 19. W ostatnim sezonie Dziuba miał okazję zagrać w trzech meczach Lecha Poznań w PKO Ekstraklasie, spędzając na boisku łącznie 25 minut.

Ciekawe jest to, że nie tylko GKS Tychy wykazywał zainteresowanie piłkarzem. Ze śląskim klubem o pozyskanie piłkarza rywalizowali sternicy Odry Opole czy Górnika Łęczna.

Dziuba to wychowanek Kolejorza, który trafił do Lecha w kwietniu 2022 roku. Z kolei w styczniu 2023 został zawodnikiem pierwszej drużyny ekipy z Poznania. Jeśli przeprowadzka do GKS-u z udziałem piłkarza stanie się faktem, to może o miejsce w składzie rywalizować między innymi z Juliusem Erthalerem czy Wiktorem Niewiarowskim.

Ekipa z Tychów zacznie przygotowania do nowej kampanii już 19 czerwca. W planach GKS ma mecze kontrolne przeciwko Podbeskidziu, Karvinie czy Bruk-Betowi Termalica. Ligowe zmagania wystartują natomiast 19 lipca.

