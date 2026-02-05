PressFocus Na zdjęciu: Ariel Mosór

Arka walczy o Mosóra. Raków musi podjąć decyzję

Arka Gdynia nie poddaje się w rywalizacji o utrzymanie w Ekstraklasie. Powrót do ligowych zmagań zaczyna nieco później, bowiem mecz z Radomiakiem Radom na inaugurację rundy wiosennej został odwołany przez awarię oświetlenia. Beniaminek w ten weekend zmierzy się z Legią Warszawa. To bardzo ważne spotkanie, bowiem ewentualne zwycięstwo pozwoli Arce odskoczyć od drużyn, które znajdują się w strefie spadkowej.

Tej zimy Arka sprowadziła Vladislavsa Gutkovskisa oraz Serafina Szotę, a do tego skróciła wypożyczenie Oskara Kubiaka. Na tym nie koniec, bowiem dalej planuje wzmocnić defensywę. Od kilku tygodni łączony z przenosinami do Gdyni jest Ariel Mosór, który ma za sobą trudny czas w Rakowie Częstochowa.

Choć Łukasz Tomczyk postawił na niego w swoim debiucie, Mosór nie ma pewnego miejsca w składzie. Czeka go rywalizacja z Pawłem Dawidowiczem, który w końcu powinien wskoczyć do jedenastki. 22-latek z kolei liczy na regularną grę, dlatego jeszcze przed końcem okienka może zmienić drużynę. Jest skłonny skorzystać z propozycji Arki Gdynia.

Dawid Szwarga mocno naciska na ten transfer. Sebastian Staszewski informuje, że Raków nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Trwają rozmowy między klubami. Mosór może wylądować w Arce na wypożyczeniu.