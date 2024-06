Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling nie prowadzi rozmów z Fenerbahce Stambuł

Nowym szkoleniowcem Fenerbahce Stambuł w ostatnim czasie został Jose Mourinho. W związku z tym pojawia się coraz więcej plotek sugerujących, że portugalski trener nadchodzącego letniego okienka transferowego ściągnie do Turcji kilka gwiazd z czołowych europejskich lig. Bohaterem najnowszych doniesień był Raheem Sterling, który miał prowadzić rozmowy z przedstawicielami Żółtych Kanarków. Wszystkiemu zaprzeczył jednak Fabrizio Romano.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez włoskiego dziennikarza lewoskrzydłowy nie negocjuje z Fenerbahce Stambuł i w ogóle nie jest zainteresowany przeprowadzką nad Bosfor. Wszystko wskazuje na to, że 82-krotny reprezentant Anglii po prostu chce zostać w Chelsea, z którą wiąże go umowa obowiązująca do 30 czerwca 2027 roku. Były zawodnik Liverpoolu oraz Manchesteru City w Londynie zarabia fortunę, więc nie ma zamiaru opuszczać Stamford Bridge.

Z przejściem do prowadzonej przez Jose Mourinho drużyny Żółtych Kanarków łączeni są również Romelu Lukaku oraz Paulo Dybala. The Special One zna obu piłkarzy z czasów pracy w Romie. Przypomnijmy, że na co dzień koszulkę stambulskiego giganta przywdziewa Sebastian Szymański, który będzie miał okazję zagrać pod wodzą słynnego Portugalczyka.