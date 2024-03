Raheem Sterling nieugięty, ma jasny plan na przyszłość

Raheem Sterling nie chce opuszczać Chelsea i dlatego odrzuci wszystkie oferty z Arabii Saudyjskiej - poinformował serwis The Standard.

Źródło: The Standard

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Raheem Sterling

Raheem Sterling obecnie występuje w Chelsea

Skrzydłowy notuje całkiem dobre liczby

Anglik nie szuka odejścia ze Stamford Bridge

Raheem Sterling liczy na pozostanie w Chelsea

Raheem Sterling trafił do Chelsea w 2022 roku za kwotę 56 milionów euro. Dla Anglika jest to trzeci wielki klub po Liverpoolu i Manchesterze City. Wysoce prawdopodobne, że przenosząc się na Stamford Bridge, nie spodziewał się, że będzie mu groził brak europejskich pucharów. Mimo tego skrzydłowy nie ma zamiaru opuszczać szeregów The Blues.

W ostatnim czasie wiele mówiło się o potencjalnych przenosinach Sterlinga do Arabii Saudyjskiej. Tam piłkarz mógłby liczyć na gigantyczne zarobki i zdecydowanie mniejszą presję. Jednak to nie przekonuje skrzydłowego.

Według The Standard Raheem Sterling wyklucza odejście w letnim oknie transferowym. Zawodnik chce zostać w Chelsea i poprowadzić klub do sukcesów.