Manchester United rozważa transfer Sterlinga, piłkarz otwarty na zmianę klubu

Raheem Sterling latem 2022 roku zamienił Manchester City na Chelsea. The Blues za transfer reprezentanta Anglii zapłacili ok. 56 milionów euro. Choć w Londynie skrzydłowy notuje przyzwoite liczby, to jednak kibice, a zarazem cały klub oczekiwali po nim nieco więcej. Zmiana trenera po zakończeniu poprzedniego sezonu spowodowała, że 29-latek musi myśleć o zmianie barw. Enzo Maresca nie widzi dla niego miejsca w składzie londyńczyków na następne lata. Niewykluczone, że Sterling wzmocni ligowego rywala – Manchester United.

O zainteresowaniu Czerwonych Diabłów mówiono już od dłuższego czasu. Natomiast poprzednie informacje można było uznać bardziej za plotki transferowe niż coś, co rzeczywiście może się wydarzyć. Jednak najnowsze wieści sugerują, że potencjalny transfer Sterlinga na Old Trafford rzeczywiście może dojść do skutku. Ben Jacobs przekazał, że zawodnik Chelsea jest otwarty na przejście do Manchesteru United.

Choć w chwili obecnej rozmowy nie mają oficjalnego charakteru, tak wstępnie obie drużyny nawiązały kontakt. Jeden z włoskich dziennikarzy Gianluca Di Marzio uważa, że może dojść do wymiany na linii Chelsea – Manchester United. The Blues są chętni, aby pozyskać Jadona Sancho, a w rozliczeniu mogą oddać nie tylko Sterlinga, ale również drugiego ważnego w przeszłości zawodnika.

Sterling poza Manchesterem United ma również opcję dołączenia do Crystal Palace. Aczkolwiek w tym przypadku dużym problemem są zarobki piłkarza. Orłów prawdopodobnie nie stać na wygórowaną tygodniówkę Anglika. Kwestie finansowe nie będą za to przeszkodą w negocjacjach z Czerwonymi Diabłami, które będą w stanie spełnić żądania zawodnika.