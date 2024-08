Sensacyjna wymiana na linii Chelsea – Man United. Dwóch graczy za jednego!

Chelsea pozyska kolejnego piłkarza, ale odda dwóch do Manchesteru United? O zaskakującej wymianie poinformował Gianluca Di Marzio. The Blues chcą sprowadzić Jadona Sancho.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Wolverhampton - Chelsea

Chelsea odda dwóch piłkarzy United za Sancho?

Chelsea nie próżnuje na rynku. The Blues dokonali już dziesięciu transferów. Stołeczna ekipa wydała 241 milionów euro na Pedro Neto, Joao Felixa, Kiernana Dewsbury’ego-Halla, Filipa Jorgensena czy Omariego Kellymana. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec ruchów londyńczyków. Klub zarządzany przez Todda Boehly’ego chce pozyskać Jadona Sancho.

Manchester United chętnie pozbędzie się Anglika, jednak liczy na sprzedaż swojego zawodnika. Tymczasem Chelsea liczy na to, że przekona Czerwone Diabły do wymiany piłkarzy. Sancho miałby powędrować na Stamford Bridge, natomiast w przeciwną stronę udaliby się dwaj gracze. Gianluca Di Marzio zdradził ich nazwiska – to Raheem Sterling i Ben Chilwell.

Przedstawiciele The Blues już kontaktowali się z otoczeniem United. W grę wchodzi także transfer definitywny lub wypożyczenie. Sancho jest “mile widziany” w Londynie, natomiast Sterling i Chilwell nie mogą liczyć na regularne występy pod wodzą Enzo Mareski. Obaj piłkarze nie znaleźli się w kadrze Chelsea na mecz z Wolverhampton.

