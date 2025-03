Co dalej z Raheemem Sterlingiem? Zapadła ostateczna decyzja

Raheem Sterling przed sezonem został wypożyczony z Chelsea do Arsenalu. Jak podaje brytyjski portal The Athletic, doświadczony skrzydłowy w kontekście kolejnego sezonu nie ma czego szukać zarówno w drużynie Niebieskich, jak i ekipie Kanonierów.

Źródło: The Athletic

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Raheem Sterling

Chelsea chce pozbyć się Raheema Sterlinga

Podczas ostatniego letniego okienka transferowego Raheem Sterling został wypożyczony z Chelsea do Arsenalu. Wydawało się, że doświadczony zawodnik odbuduje swoją formę w zespole Kanonierów, jednak nic bardziej mylnego – skrzydłowy nie spełnia oczekiwań, poza paroma przebłyskami. Dlatego wszystko wskazuje na to, że klub z Emirates Stadium ostatecznie nie będzie dążył do pozyskania 30-latka na zasadzie transferu definitywnego.

Zatem pochodzący z Jamajki atakujący najprawdopodobniej wróci do Chelsea, ale według mediów tylko na chwilę. Jak podaje brytyjski serwis “The Athletic”, Raheem Sterling nie otrzyma kolejnej szansy w drużynie Niebieskich i zaraz po powrocie na Stamford Bridge zostanie wystawiony na listę transferową. Włodarze ekipy z zachodniego Londynu chcą definitywnie pozbyć się piłkarza, za którego w 2022 roku zapłacili ponad 55 milionów euro.

W obecnym sezonie 82-krotny reprezentant Anglii rozegrał 23 spotkania, zdobył 1 bramkę oraz zaliczył 4 asysty. Zarówno Mikel Arteta, jak i Enzo Maresca nie widzą miejsca dla prawego napastnika w podstawowym składzie swoich zespołów. Zdaniem prasy zainteresowanie byłym gwiazdorem Manchesteru City, Liverpoolu czy QPR wykazują kluby z Arabii Saudyjskiej, które najbliższego lata mogą złożyć oferty za 30-letniego skrzydłowego.