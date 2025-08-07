Radomiak Radom w czwartek dopiął kolejny transfer. Do drużyny Joao Henriquesa trafił Adrian Dieguez. Hiszpański defensor poprzednio był związany z Jagiellonią Białystok.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Dieguez

Oficjalnie: Adrian Dieguez w Radomiaku Radom

Radomiak Radom fantastycznie rozpoczął rozgrywki PKO Ekstraklasy. Podopieczni Joao Henriquesa po trzech kolejkach mają na koncie siedem punktów i zajmują drugą lokatę w ligowej tabeli. Wicelider już w piątek rozegra kolejny mecz. Zmierzą się na wyjeździe z Koroną Kielce. A te spotkania zawsze wzbudzały spore emocje, ponieważ będzie to starcie derbowe.

W czwartkowe popołudnie Radomiak Radom przedstawił nowego zawodnika pozyskanego w letnim okienku transferowym. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdzone zostało przyjście Adriana Diegueza. Hiszpański defensor trafił do drużyny prowadzonej przez Joao Henriquesa trafił jako wolny agent, po tym jak została rozwiązana jego umowa z Jagiellonią Białystok.

Odejście Adrian Diegueza z Dumy Podlasia było już od dawna przesądzone. Adrian Siemieniec przestał wiązać przyszłość z hiszpańskim zawodnikiem. Długo musieliśmy czekać, aż definitywnie rozstrzygnie się klubowa przyszłość 29-latka. Aż wreszcie do gry wtrącił się Radomiak Radom, który zdecydował się pozyskać wychowanka Deportivo Alaves.

Adrian Dieguez reprezentował barwy Jagiellonii Białystok przez dwa lata. Hiszpański defensor rozegrał w barwach zespołu z województwa podlaskiego aż 63 spotkania. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie jedno trafienie, a także cztery asysty.