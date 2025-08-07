Radomiak poważnie się wzmacnia. Jagiellonia dopiero go pożegnała

Radomiak Radom dogadał szczegóły współpracy z nowym obrońcą. Kontrakt z klubem podpisze Adrian Dieguez, który dopiero co rozstał się z Jagiellonią Białystok - potwierdził Szymon Janczyk z redakcji Weszło.com.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Dieguez

Dieguez zmienia klub. Zostaje w Ekstraklasie

Jagiellonia Białystok tego lata dokonała istotnych zmian w kadrze, w tym na środku defensywy. Z drużyny odeszli Mateusz Skrzypczak oraz Enzo Ebosse, a w ich miejsce sprowadzono Bernardo Vitala oraz Yukiego Kobayashiego. Rywalizację o miejsce w składzie przegrał Adrian Dieguez, którego trener Adrian Siemieniec nie wystawił w ani jednym spotkaniu sezonu 2025/2026. Media spekulowały o potencjalnym konflikcie z Hiszpanem, więc klub szybko zareagował i zdecydował przedwcześnie rozwiązać z nim umowę.

Mimo ostatnich problemów, Hiszpan to oczywiście uznana marka w Ekstraklasie i bardzo duża jakość. Wspólnie z Jagiellonią w sezonie 2023/2024 świętował mistrzostwo Polski, będąc jej kluczową postacią w obronie. Poszukiwania nowego klubu poszły mu więc sprawnie – Dieguez zostanie w Polsce i lada moment zwiąże się z Radomiakiem Radom.

Z informacji Szymona Janczyka wynika, że Dieguez udał się do Radomia, aby podpisać dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. W tym temacie już nic się nie wysypie – to Hiszpan zostanie wyczekiwanym wzmocnieniem linii defensywy. Wcześniej Radomiak interesował się Bartoszem Salamonem, ale ten nie chciał opuszać Lecha Poznań dla innej polskiej drużyny.