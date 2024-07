Rabiot podjął ostateczną decyzję ws. przyszłości w Juventusie

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot mówi “nie” Juventusowi i szuka nowego klubu

Adrien Rabiot postanowił odrzucić ofertę przedłużenia kontraktu z Juventusem. W zeszłym roku zgodził się na jednoroczny kontrakt, mając nadzieję na lepsze warunki w przyszłości. Jednakże tym razem, oferta Starej Damy wynosiła 7 milionów euro rocznie plus 1 milion euro w dodatkach, co nie zadowoliło zawodnika. Po zakończeniu Euro 2024 Francuz rozważył propozycję Bianconerich i ostatecznie ją odrzucił, a formalne ogłoszenie tej decyzji ma nastąpić w czwartek.

29-letni pomocnik, wychowanek akademii Paris Saint-Germain, dołączył do Juventusu jako wolny zawodnik latem 2019 roku. W barwach „Starej Damy” rozegrał 212 meczów, strzelając 22 gole i notując 15 asyst. W tym czasie zdobył mistrzostwo Włoch, Superpuchar Włoch oraz dwukrotnie triumfował w Pucharze Włoch.

Rabiot, odrzucając ofertę Juventusu, otworzył sobie drogę do negocjacji z innymi klubami. Liverpool, Manchester United, Newcastle United, Milan i Napoli wyraziły zainteresowanie jego usługami. Pomocnik celuje w zarobki na poziomie 9 milionów euro rocznie, co może być trudne do osiągnięcia dla zespołów z Serie A, ale bardziej realne w Premier League.

Juventus miał nadzieję na przedłużenie kontraktu z doświadczonym pomocnikiem, który był kluczową postacią w ich drużynie. Jednakże, perspektywa lepszych warunków finansowych i nowe wyzwania skłoniły Rabiota do podjęcia decyzji o zmianie klubu. Mając na uwadze jego oczekiwania finansowe można spodziewać się, że niemal na pewno wyląduje w Premier League.

