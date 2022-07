Pressfocus Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Adrien Rabiot przez siedem lat reprezentował PSG. Aktualny klub Francuza to Juventus, ale mama i agentka piłkarza stara się o jego powrót do Paryża.

Juventus i Adrien Rabiot mogą zakończyć współpracę

Obie strony zgadzają się na transfer

Brakuje jednak odpowiedniego klubu, czemu zaradzić próbuje mama zawodnika

Rabiot z nowym potencjalnym kierunkiem

Juventus liczy na to, że tego lata będzie mógł sprowadzić jeszcze jednego środkowego pomocnika (do Turynu trafił już Paul Pogba). Wzmocnienie tej formacji uzależnione jest jednak od rozstania się z obecnym graczem. Klub musiałby opuścić Arthur lub Adrien Rabiot. Bliżej transferu zdaje się być Francuz. Najnowszy chętny na jego pozyskanie to PSG.

27-latek jest doskonale znany w stolicy Francji z powodu reprezentowania aktualnego triumfatora Ligue 1 w latach 2012-2019. W tym czasie Rabiot 227 meczów, w których strzelił 24 gole oraz zaliczył 14 asyst. Niewykluczone, że Francuz zostałby w klubie dłużej. Nie pomogła mama oraz jednocześnie agentka piłkarza Veronique, która oczekiwała wtedy za dużo w rozmowach z PSG i jej syn za darmo wzmocnił Juventus.

Rabiot ma świadomość, że jego pobyt w Turynie to pasmo rozczarowań. Pomocnik jest zatem otwarty na opuszczenie Juventusu. Transfer Francuza nie należy jednak do łatwych, ponieważ piłkarz pobiera duże wynagrodzenie oraz chce grać w Lidze Mistrzów. PSG spełnia te kryteria. Mama 27-latka stara się zatem zapewnić Rabiotowi powrót do paryskiej drużyny. Wcześniej pomocnika łączono głównie z przenosinami do Premier League. Zainteresowana była między innymi Chelsea.

