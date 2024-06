fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michal Siplak

Michal Siplak został zawodnikiem Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice ma ambitne plany związane z nową kampanią. Celem drużyny Tomasza Tułacza będzie przede wszystkim utrzymanie. Klub zaczął zbrojenia przed nowym sezonem.

“Michal Siplak zawodnikiem Puszczy Niepołomice! 28-latek podpisał z naszym klubem kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok” – przekazało biuro prasowe Żubrów na oficjalnej stronie internetowej.

✍ Michal Siplak zawodnikiem Puszczy Niepołomice!



ᴄᴢʏᴛᴀᴊ 🔜 https://t.co/nTbEZkZhT0



Witamy w drużynie i życzymy powodzenia! 🤝 pic.twitter.com/6saaOJEngn — MKS Puszcza Niepołomice (@MKSPuszcza) June 21, 2024

Siplak trafił do Puszcza z Górnika Zabrze. 28-latek wcześniej bronił natomiast barw takich ekip jak Cracovia czy Michalovce. Słowacki zawodnik wzmocnił drużynę z Niepołomic na lewej obronie.

W ostatnim sezonie urodzony w Bardejov piłkarz rozegrał łącznie w 16 spotkaniach, notując w nich jedno trafienie. Co prawa zawodnik miał z 14-krotnym mistrzem Polski umowę ważną do 2025 roku. Niemniej doszedł do porozumienia z Górnikiem w sprawie rozwiązania kontraktu.

Puszcza nowy sezon ligowy zacznie 19 lipca, mierząc się na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Mecz odbędzie się o godzinie 18:00. Tymczasem pierwsze spotkanie w roli gospodarza ekipa Tułacza zagra 26 lipca, grając na stadionie Cracovii z Górnikiem Zabrze. To może być jednocześnie wyjątkowe spotkanie dla Siplaka, który na pewno będzie chciał udowodnić swoją wartość na boisku byłemu pracodawcy.

