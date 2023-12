Oliwier Zych jest piłkarzem Aston Villi, ale w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice. Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" wynika, że angielski klub rozważa skrócenie wypożyczenia i powrót golkipera do zespołu.

Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Oliwier Zych

Oliwier Zych przebywa na wypożyczeniu w Puszczy Niepołomice

Aston Villa rozważa skrócenie czasu trwania wypożyczenia

19-latek trafił do The Villans w 2020 roku

Aston Villa może skrócić wypożyczenie Oliwera Zycha

Puszcza Niepołomice po awansie do Ekstraklasy zdecydowała się na wzmocnienia zespołu, aby powalczyć o utrzymanie w najwyższej lidze. Wobec tego przed sezonem do klubu dołączyć na zasadzie wypożyczenia Oliwier Zych z Aston Villi. Według informacji Tomasza Włodarczyka przekazanych w programie “Okno Transferowe” angielski klub może skrócić wypożyczenie Polaka i sprowadzić go z powrotem na Villa Park.

Unai Emery chce, aby 19-latek dołączył do pierwszego zespołu i pełnił w nim rolę trzeciego golkipera. Powrót Zycha do Anglii jest możliwy dzięki specjalnemu zapisowi w umowie. Aston Villa zabezpieczyła się na wszelki wypadek i zamieściła klauzulę, która umożliwia skrócenie wypożyczenia.

Zych w barwach beniaminka rozegrał w tym sezonie 10 spotkań, w których 2 razy zachował czyste konto. Puszcza po pierwszej rundzie zajmuje w lidze 14. miejsce. Nad strefą spadkową ma 2 punkty przewagi.

