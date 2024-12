Puszcza może stracić defensora. Nowe wieści

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Puszczy Niepołomice

Artur Craciun może pożegnać się z Puszczą Niepołomice

Puszcza Niepołomice rok 2024 zakończyła w PKO BP Ekstraklasie tuż nad strefą spadkową, mając cztery oczka przewagi nad Koroną Kielce. Pod dowództwem trenera Tomasza Tułacza piłkarze Żubrów szczególnie mieli udany finisz roku, gdy w trzech ostatnich spotkaniach zaliczyli dwa zwycięstwa i raz zremisowali. Tymczasem interesujące wieści dotyczące jednego z graczy przekazał dziennikarz Damian Smyk z Goal.pl w audycji “Nasz News”.

Puszcza Niepołomice – podsumowanie rundy

Źródło przekonuje, że władze Puszczy mogą być otwarte na to, aby sprzedać Artura Craciuna i to już w trakcie najbliższej sesji transferowej. Aktualna umowa zawodnika z klubem z Niepołomic obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast mniej więcej na poziomie 650 tysięcy euro.

Craciun trafił do Puszczy w lipcu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Hapoelu Kfar Sabar. Wcześniej zawodnik reprezentował natomiast barwy między innymi takich ekip jak. Honved, Lokomotiv Płowdiw, Tsarsko Selo czy Sfintul.

Środkowy defensor to 31-krotny reprezentant Mołdawii. W tym sezonie Craciun rozegrał jak na razie w 17 meczach, notując w nich jednego gola. Na placu gry zawodnik spędził 1478 minut. Okazję na poprawę tego bilansu Craciun będzie mógł mieć 2 lutego, gdy drużyna z Niepołomice zmierzy się w roli gościa z Górnikiem Zabrze.

