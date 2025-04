Pululu zostanie w Jagiellonii? Masłowski nie pozostawia złudzeń

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu zostanie w Jagiellonii Białystok?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie znakomicie. Mistrzowie Polski doskonale radzą sobie z łączeniem gry w europejskich pucharach oraz w lidze. Z tego też powodu nadal są w grze na tych dwóch frontach. W najbliższym czasie czekają ich ćwierćfinałowe mecze z Realem Betis oraz ważne starcia o czołowe miejsca w PKO Ekstraklasie.

Już teraz jednak Łukasz Masłowski planuje to, co wydarzy się w letnim okienku transferowym. To właśnie osoba dyrektora sportowego białostoczan bardzo mocno przyczyniła się do sukcesów tej ekipy. Jedną z najgorętszych kwestii jest przyszłość Afimico Pululu, który jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji Europy oraz gwiazdą PKO Ekstraklasy, a tym samym wzbudza zainteresowanie ze strony innych klubów. Łukasz Masłowski w wywiadzie z Tomaszem Ćwiąkałą na jego kanale w serwisie YouTube mówi, że może być trudno zatrzymać napastnika.

WIDEO: Historyczny dzień dla Polaków. “Polska gurom!”

– Uważam, że Afimico Pululu jest wart około 6 milionów euro. Jest w formie, ma swój prime. […] Chcielibyśmy, żeby Pululu z nami został, ale jego umowa za rok wygasa. Dał temu klubowi wiele, musimy to szanować. Strategia jest taka, że transfery wychodzące trzeba robić – powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Zobacz także: Najdrożsi piłkarze w PKO Ekstraklasie. Wzrost wartości jednego robi wrażenie