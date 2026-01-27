PSG wkroczyło do gry o transfer. Rashford wybrał przyszły klub

Paris Saint-Germain jest zainteresowane transferem Marcusa Rashforda. Jak poinformował Football Insider, angielski napastnik ma już wybrany preferowany kierunek na przyszłość.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford zdecydował, gdzie chciałby grać

Paris Saint-Germain pojawiło się w tle rozmów transferowych dotyczących Marcusa Rashforda, jednak na ten moment trudno mówić o realnym ruchu ze strony mistrza Francji. Jak informują zagraniczne media, paryżanie raczej myślą długofalowo i nie planują zimą dużych operacji. Ewentualny temat Rashforda miałby wrócić dopiero latem.

Według Football Insider PSG obserwuje sytuację Anglika w Barcelonie i jest gotowe włączyć się do gry, jeśli negocjacje katalońskiego klubu utkną w martwym punkcie. Blaugrana rozważa aktywowanie klauzuli wykupu w wysokości 35 milionów euro, choć rozmowy wciąż nie zostały sfinalizowane.

Jednocześnie Ben Jacobs studzi emocje, podkreślając, że w najbliższych miesiącach PSG nie planuje ofensywnego transferu tego typu. Klub z Paryża szuka wszechstronnego napastnika, ale dopiero z myślą o kolejnym sezonie.

Kluczowe są jednak preferencje samego piłkarza. Z informacji Fabrizio Romano wynika, że Rashford jasno przekazał Barcelonie, iż chce zostać na Camp Nou także po zakończeniu obecnego sezonu. Formalne porozumienie nie zostało jeszcze podpisane, ale w klubie panuje zadowolenie z jego postawy i wpływu na zespół.

Na dziś wszystko wskazuje więc na to, że Anglik swoją przyszłość wiąże z Barceloną, a ewentualne wejście PSG do gry pozostaje jedynie planem awaryjnym.