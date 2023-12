IMAGO / Fotoagenzia Na zdjęciu: Victor Osimhen

SSC Napoli uparcie walczy o pozostanie Victora Osimhena, a przynajmniej o sprzedanie go za najwyższą możliwą kwotę

Niebawem Nigeryjczyk ma podpisać nowy kontrakt. Ma się w nim znaleźć klauzula odstępnego w wysokości 130-140 milionów euro

Jak informuje portal Le10Sport, ta kwota bynajmniej nie odstrasza Paris Saint-Germain. Chelsea również pozostaje zainteresowana snajperem

Osimhen nie straci pozycji na rynku przez nową umowę z SSC Napoli

Przeciąganie liny pomiędzy Aurelio De Laurentiisem a Victorem Osimhenem trwa już od dłuższego czasu. Reprezentant Nigerii w pełni zdaje sobie sprawę ze swojej pozycji w negocjacjach. Był jedną z największych gwiazd SSC Napoli, które w minionym sezonie sięgnęło po wymarzone mistrzostwo Włoch. Wkład napastnika był wymierny, bo został królem strzelców Serie A z 26 bramkami na koncie.

O piłkarza już latem walczyły wielkie marki, ale neapolitańczykom udało się zatrzymać gwiazdę u siebie. Kiepska forma Partenopei i niewielkie szanse na obronę tytułu sprawiają jednak, że 24-latek coraz poważniej myśli o odejściu. Zwłaszcza, że interesują się nim wielkie marki. Mimo tego niedługo Osimhen ma podpisać ze swoim pracodawcą nowy kontrakt. Będzie on obowiązywał o rok dłużej, niż obecny, czyli do 2026 roku. Najważniejsze jest jednak to, że ma w nim zostać zawarta klauzula odstępnego. Według różnych źródeł, ma ona wynosić od 130 do 140 milionów euro.

Portal Le10Sport przekonuje jednak, że ta kwota bynajmniej nie odstrasza Paris Saint-Germain. Choć mistrzowie Ligue 1 niedawno wydali małe fortuny na Randala Kolo Muaniego i Goncalo Ramosa, marzą o sprowadzeniu Nigeryjczyka. Muszą się jednak mieć na baczności, bo to samo marzenie snuje Chelsea. The Blues od lat nie mieli napastnika gwarantującego po 20 bramek na sezon i są skłonni wydać nań fortunę.

