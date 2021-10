Kylian Mbappe był latem zdeterminowany do odejścia z Paris Saint-Germain i przenosin do Realu Madryt. Tak wynika z obszernego wywiadu, którego udzielił L’Equipe. Mówi w nim nie tylko o swojej sytuacji w klubie, ale także o transferze Lionela Messiego czy swojej złości na Neymara.

Kylian Mbappe udzielił kolejnego wywiadu w którym potwierdził, że był latem zdecydowany na odejście do Realu Madryt

Napastnik Paris Saint-Germain przyznał, że nigdy nie spodziewał się, że będzie miał możliwość gry w jednym zespole z Lionelem Messim

Mbappe potwierdził również, że podczas jednego z ostatnich meczów nazwał Neymara kloszardem

Mbappe był zdecydowany na Real

Przyszłość Kyliana Mbappe była latem tematem intensywnych spekulacji. W końcówce okna transferowego o jego sprowadzenie mocno zabiegał Real Madryt, ale na odejście napastnika nie zgodziło się Paris Saint-Germain.

– Początkowo poprosiłem o czas na zastanowienie. Przed Euro powiedziałem klubowi, że nie chcę przedłużać kontraktu, a po Euro, że chcę odejść. Klub zdecydował, że nie chce mnie sprzedać i to zaakceptowałem. Nie miałem z tym problemu, nadal jestem w świetnej drużynie i w miejscu, w którym byłem szczęśliwy. Dlaczego chciałem odejść? Sądziłem, że moja przygoda tutaj dobiegła końca, chciałem spróbować czegoś innego. Gdybym odszedł latem, to tylko do Realu Madryt. Odejście było kolejnym logicznym krokiem w mojej karierze – powiedział Mbappe w wywiadzie udzielonym L’Equipe.

Mbappe choć czuje się rozczarowany decyzją PSG, zamierza do końca pobytu w stolicy Francji dawać z siebie wszystko: – W żadnym momencie sezonu nie będę zachowywał się źle, myśląc o tym, że nie pozwolili mi odejść. Zbyt mocno kocham piłkę nożną i mam wielki szacunek do PSG.

Czy latem przyszłego roku zostanie zawodnikiem Realu Madryt? Mbappe nie chce teraz wybiegać w przyszłość. – Jestem w piłce wystarczająco długo, by wiedzieć, że wczorajsza prawda nie jest prawdą dzisiejszą, ani jutrzejszą. Gdyby powiedziano mi, że Messi będzie grał dla PSG, nie uwierzyłbym w to. Nie wiemy więc, co może się wydarzyć w przyszłości. Ale moja przyszłość nie jest teraz moim priorytetem. Już latem poświęciłem na to wiele energii i było to wyczerpujące – powiedział Mbappe.

Transfer Messiego

Mbappe w wywiadzie udzielonym L’Equipe podkreślił również, że jego chęć odejścia z klubu nie była w żadnym stopniu związana z przenosinami Lionela Messiego do Paryża. – Nie, decyzja była podjęta już wcześniej i była bardzo dobrze przemyślana – powiedział Francuz, który przyznaje również, że możliwość gry w jednym zespole z Argentyńczykiem jest dla niego czymś wyjątkowym.

– Zawsze mówiłem, że chcę grać z wielkimi zawodnikami. Kiedy grasz z wielkimi zawodnikami, musisz iść na ustępstwa. Nie jesteś już jedynym najważniejszym – dodał. – Nigdy nie wyobrażałem sobie, że on tu przyjdzie. To jeden z niewielu zawodników, którzy mieli u mnie tabliczkę “nie będę miał możliwości z nim grać”. On nigdy nie zamierzał odchodzić z Barcelony. Delektuję się każdą chwilą spędzoną z nim. Rozmawia z każdym, stara się swój styl dopasować do otoczenia, nawet jeśli jest trochę nieśmiały. Ale na boisku jest zupełnie inny. Podobnie było z Neymarem, gdy tutaj przyszedł. Był niezwykły. Ale w przypadku Messiego to coś szczególnego. To niewiarygodne, że jedyną koszulką, którą nosi poza Barceloną, jest koszulka PSG.

Mbappe i Neymar

Napastnik Paris Saint-Germain był również pytany o sytuację z niedawnego spotkania z Montpellier, w trakcie którego nazwał klubowego kolegę Neymara kloszardem, po tym jak ten nie podał mu piłki w końcówce meczu.

– Tak, tak. Powiedziałem to. Takie rzeczy zdarzają się w piłce cały czas. Zaraz po tym rozmawiałem z nim o tym. Podobnych sytuacji było wiele w przeszłości i tak już będzie, ponieważ chcemy wygrywać, ale nikt nie powinien po tym czuć jakiejś urazy. W tym wypadku nie byłem zadowolony z tego podania. Pewnego dnia to samo stało się ze mną, zrobiłem podobnie i nie byłem szczęśliwy. Ale nie ma tutaj żadnego problemu – dodał Mbappe.

