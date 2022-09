Pressfocus Na zdjęciu: Carlos Soler

PSG przebudowało latem środek pola. Do Paryża trafił już czwarty pomocnik. Szeregi mistrza Francji zasilił Carlos Soler, czołowy zawodnik Valencii.

PSG z wyjątkiem ostatniego meczu przeciwko Monaco (1:1), zachwyca w sezonie 2022/2023. Siła mistrza Francji zwiększy się jeszcze bardziej, gdy do pełni formy doją letnie nabytki paryżan. Drużynę, którą dowodzi Christophe Galtier, wzmocniło już trzech środkowych pomocników (Renato Sanches, Fabian Ruiz oraz Vitinha). Teraz z PSG umową do 30 czerwca 2027 roku związał się Carlos Soler, czyli gwiazdor Valencii.

– To nowa przygoda w mojej karierze i czuję się bardzo dumny i podekscytowany, że mogę rozpocząć pracę z kolegami z drużyny, poznać ich i dać wszystko dla tej koszulki. We wtorek gramy pierwszy mecz Ligi Mistrzów na Parc des Princes i będzie to dla mnie okazja, aby odkryć ten stadion. Jestem pewien, że będzie to świetna impreza dla wszystkich i dla kibiców – powiedział po podpisaniu kontraktu Soler.

🆕✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de l’international espagnol @Carlos10Soler. Le milieu offensif du Valencia CF s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2027.#WelcomeCarlos — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2022

Zatrudnienie hiszpańskiego pomocnika to element rewolucji w środku pola PSG. Klub tego lata opuścili: Ander Herrera, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, czy Xavi Simons. Nie byli oni już potrzebni paryżanom, którzy rozstali się ze zbędnymi graczami. Pozyskali natomiast jednego z najlepszych pomocników w La Lidze. Soler dwa sezony z rzędu strzelił 11 goli. Hiszpan chciał spróbować nowego wyzwania, a PSG z tego skorzystał, ponieważ zapłaciło za Solera 18 milionów euro podstawy. Były już pomocnik Valencii miał z tym klubem tylko roczny kontrakt.

