Pressfocus Na zdjęciu: Julian Draxler

Julian Draxler nie przeżywa ostatnio najlepszego okresu. Niemiec z powodu kontuzji od końca marca nie pojawił się na boisku, a Christophe Galtier nie widzi go w swoich planach. Ratunkiem dla skrzydłowego może okazać się wypożyczenie do Benfiki, które zostało ogłoszone w czwartek przez portugalski zespół.

Julian Draxler został latem skreślony przesz sztab szkoleniowy PSG

Niemiec szukał nowego pracodawcy, w czym nie pomagała przeciągająca się rehabilitacja po operacji

Wypożyczyć skrzydłowego zdecydowała się Benfika

Draxler zachowa szanse na grę w Lidze Mistrzów

Intencją Juliana Draxlera jeszcze przed otwarciem letniego okienka transferowego było odejście z Paris-Saint Germain. Niemiec w stolicy Francji nie mógł liczyć na regularną grę, a zależało mu na ciągłości występów, by zachować szanse na powołanie do kadry na mundial w Katarze. Na drodze do zmiany klubu stanęła jednak kontuzja, z powodu której 28-latek musiał poddać się pod koniec ubiegłego sezonu operacji.

Ponieważ Draxler ostatnie miesiące spędził na rekonwalescencji, niewiele klubów wykazywało zainteresowanie sprowadzeniem go. Dni mijały, a agentom Niemca nie udawało się znaleźć mu nowego pracodawcy. Sytuacja zmieniła się w ostatnich dniach sierpnia.

Official, confirmed. Julian Draxler joins Benfica on loan from PSG. 🚨🔴 #DeadlineDay pic.twitter.com/QNFrWvk4BS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

O sytuację skrzydłowego zapytanie złożyła Benfica, która rozglądała się za wzmocnieniami w ataku. Paryżanom zależało na pozbyciu się skreślonego przez sztab szkoleniowy 28-latka, dlatego negocjacje między klubami przebiegły wyjątkowo szybko. W czwartek Orły poinformowały oficjalnie o wypożyczeniu Draxlera, który przeniesie się do Portugalii na rok. W umowie nie znalazł się zapis o ewentualnej kwocie wykupu.

