PSG rozważy oferty za swoją gwiazdę. Gigant szykuje transferowy hit

Bradley Barcola latem opuści PSG. Liverpool obserwuje sytuację

Paris Saint-Germain od kilku tygodni mierzy się z niespodziewaną konkurencją w Ligue 1. Na fotelu lidera niespodziewanie zasiadło Lens. W Paryżu Luis Enrique, po zdobyciu Ligi Mistrzów, zamierza jeszcze bardziej umocnić swoją pozycję w klubie. Minionego lata pojawiło się duże zainteresowanie Bradleyem Barcolą, 23-letnim francuskim skrzydłowym. Wówczas piłkarz zdecydował się pozostać na Parc des Princes.

Teraz pojawiają się pytania, czy sytuacja ulegnie zmianie w letnim oknie transferowym. Barcola był kluczowym zawodnikiem PSG, choć pod koniec rozgrywek musiał dzielić minuty z Khvichą Kvaratskhelią. Transfer Gruzina wpłynął na pozycję Francuza w zespole. Kontrakt Barcoli obowiązuje do czerwca 2028 roku.

W ostatnim czasie media wskazywały na poważne zainteresowanie Barcolą ze strony Liverpoolu, a także Bayernu Monachium. W bieżącym sezonie wychowanek akademii Olympique’u Lyon rozegrał już 22 spotkania, zdobywając pięć bramek, wszystkie w Ligue 1. Nadal pozostaje ważnym ogniwem drużyny, choć jego forma bywa niestabilna.

Jak ujawnił dziennik „L’Equipe”, temat transferu Barcoli powróci latem. Wszystko wskazuje na to, że PSG nie zdoła zatrzymać skrzydłowego, jeśli Anglicy lub Bawarczycy zdecydują się na konkretną ofertę. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość 23-latka wynosi obecnie 70 milionów euro.