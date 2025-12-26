Bradley Barcola wzbudza ogromne zainteresowanie. Gwiazda Paris Saint-Germain jest nie tylko na liście życzeń Bayernu Monachium. Również Manchester United i Liverpool obserwują Francuza - przekazuje Ekrem Konur.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Manchester United i Liverpool również powalczą o Bradleya Barcolę

Bradley Barcola odgrywa ważną rolę w Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji jednak nie ma pewnego miejsca w wyjściowym składzie u Luisa Enrique, ponieważ paryżanie mają olbrzymią konkurencję w ofensywie. Coraz częściej w mediach mówi się o możliwym odejściu skrzydłowego. Zawodnik jednak nigdy nie ujawnił swoich planów na przyszłość.

Ostatnio pojawiła się informacja, że Bayern Monachium jest zainteresowany Bradleyem Barcolą. Tymczasem Ekrem Konur ujawnił, że nie tylko mistrzowie Niemiec mają na swojej liście Francuza. Zawodnik Paris Saint-Germain jest łakomym kąskiem na rynku. A do walki o jego transfer włączyli się Manchester United oraz Liverpool.

Transfer Bradleya Barcoli będzie jednak trudny do zrealizowania dla zainteresowanych stron. Paris Saint-Germain wiąże dużą przyszłość ze swoim zawodnikiem. Do potencjalnego transferu może ich przekonać jedynie gigantyczna kwota. Jeśli zatem któryś zespół będzie chciał pozyskać Francuza, to będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela.

Bradley Barcola w trwającej kampanii rozegrał 21 spotkań w koszulce Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia skrzydłowego na 70 milionów euro.