Paris Saint-Germain jest kolejnym klubem, który zainteresował się Judem Bellinghamem z Borussii Dortmund. Środkowy pomocnik zachwyca swoją grą na mundialu w Katarze.

Jude Bellingham jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy na rynku

Angielski pomocnik świetnie wygląda zarówno w klubie, jak i w reprezentacji

PSG podobno dołączyło do wyścigu o podpis utalentowanego 19-latka

Rozchwytywany Jude Bellingham

Jude Bellingham już przed mistrzostwami świata w Katarze był niezwykle wysoko oceniany przez skautów europejskich gigantów, a bardzo dobry występ środkowego pomocnika na mundialu tylko zwiększył jego notowania. 19-latek, który ma odejść z Borussii Dortmund podczas najbliższego letniego okienka transferowego, od dawna jest monitorowany przez takie ekipy jak Real Madryt, Liverpool, Chelsea, Manchester City czy Manchester United.

Teraz do grona tych klubów miało dołączyć również francuskie Paris Saint-Germain – donoszą dziennikarze “Le10Sport”. 20-krotny reprezentant Anglii już od kilkunastu miesięcy jest bacznie obserwowany przez najlepsze zespoły świata. Mówi się, że w tym momencie największe szanse na pozyskanie mega perspektywicznego zawodnika ma Liverpool.

Środkowy pomocnik z powodzeniem występuje w barwach drużyny BVB od lipca 2020 roku, kiedy to trafił na Signal Iduna Park za 25 milionów euro z Birmingham City, gdzie jako junior stawiał premierowe piłkarskie kroki. Co ciekawe, niedawno do pierwszego zespołu “Niebieskich” włączony został brat Jude’a Bellinghama – Jobe – który także uznawany jest za wielki talent.

Jude Bellingham w 31 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 10 bramek oraz zaliczył 5 asyst. Dziewiętnastolatek na mundialu w Katarze rozegrał wszystkie cztery mecze, w których zdobył jednego gola i raz asystował swoim kolegom. Jego wartość rynkowa szacowana jest na 100 milionów euro, ale spekuluje się, że Borussia Dortmund może oczekiwać nawet więcej od wspomnianej kwoty.