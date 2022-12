Pressfocus Na zdjęciu: Cody Gakpo

Cody Gakpo jest jedną z największych gwiazd Mistrzostw Świata w Katarze. Znakomity występy holenderskiego skrzydłowego sprawiły, że coraz więcej klubów wysyła do PSV zapytania w kwestii jego transferu. Dziennikarze The Sun poinformowali, że najbliżej pozyskania 23-latka jest obecnie Manchester United.

Cody Gakpo jest na mundialu najjaśniejszą postacią reprezentacji Holandii

Skrzydłowy chciałby odejść z PSV i zimą prawdopodobnie zmieni otoczenie

O jego transfer najmocniej zabiega Manchester United

Manchester United zdeterminowany do pozyskania Gakpo

Już w trakcie letniego okienka transferowego Cody Gakpo mógł zmienić otoczenie. Skrzydłowy chciał odejść z PSV Eindhoven, a negocjacje w tej sprawie rozpoczął Manchester United. Ostatecznie transfer wysypał się na ostatniej prostej, a Holender pozostał w Eredivisie. O krok od pozyskania zawodnika było także Leeds, o czym poinformował ostatnio Jesse Marsch. 23-latek od początku sezonu 2022/23 zachwyca formą, dając jasno do zrozumienia, że liga holenderska jest już dla niego za ciasna.

Gakpo jest jedną z największych gwiazd mundialu i to w głównej mierze za sprawą jego wyśmienitych występów Holandia zameldowała się już w ćwierćfinale. Podbija to dodatkowo wartość skrzydłowego, który znajduje się na liście życzeń wielu topowych europejskich zespołów. Niezmiennie na czele stawki znajduje się Manchester United. Czerwone Diabły są zdeterminowane do pozyskania zawodnika już w styczniu.

Cody Gakpo is the breakout star of this World Cup 📈 pic.twitter.com/ryKcIPgZ7c — GOAL (@goal) November 29, 2022

Dziennikarze The Sun przekazali, że władze PSV za swoją gwiazdę domagają się kwoty zbliżonej do 60 milionów euro. To niemal dwa razy więcej, aniżeli życzyli sobie jeszcze w letnim okienku transferowym. Według redakcji The Mirror może skłonić to Manchester United do przekierowania swojej uwagi na Rafaela Leao.

W tym sezonie Cody Gakpo we wszystkich rozgrywkach zanotował 33 występy. Strzelił w nich 18 bramek i zanotował 18 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 45 milionów euro.

