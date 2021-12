PSG odrzuciło latem ogromną ofertę ze strony Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Marquinhos

Chelsea podczas letniego okna transferowego zabiegała o pozyskanie obrońcy Paris Saint-Germain Marquinhosa. Opiewająca na 85 milionów euro oferta ze strony londyńskiego klubu za środkowego obrońcę została jednak odrzucona przez paryskiego giganta.

Marquinhos uważamy jest za kluczowego piłkarza Paris Saint-Germain i klub nie zamierza się go pozbywać

Latem do Chelsea Brazylijczyka próbował sprowadzić Thomas Tuchel

W najbliższym czasie nie należy spodziewać się transferu z udziałem Brazylijczyka

Marquinhos nie dla Tuchela

27-letniego Brazylijczyka w swoim zespole chciał mieć Thomas Tuchel. Niemiecki szkoleniowiec miał okazję współpracować z Marquinhosem podczas swojego pobytu w Paris Saint-Germain i niejednokrotnie podkreślał jego ogromne umiejętności. Teraz liczył, że będzie miał okazję spotkać z nim ponownie na Stamford Bridge, ale jak informuje L’Equipe, oferta Chelsea została odrzucona.

Marquinhos jest dla PSG jednym z kluczowych zawodników, z którym w żadnym wypadku nie zamierzają się rozstawać. Brazylijczyka obowiązuje również umowa do czerwca 2024 roku, co sprawia, że francuski klub nie musi rozważać jego sprzedaży. Latem nie przekonała go również ogromna kwota, jaką Chelsea oferowała za piłkarza, a która miała opiewać na 85 milionów euro.

Środkowy obrońca i kapitan PSG w zespole ze stolicy Francji występuje od lipca 2013 roku, kiedy trafił do niego za ponad 31 milionów euro z włoskiej Romy. Od tamtej pory rozegrał w jego barwach 342 spotkania, zdobywając 34 bramki i dokładając do tego dziewięć asyst.

Zobacz także: PSG planuje sensacyjny transfer. Napastnik Realu na celowniku paryżan