Arsenal zainteresowany gwiazdą Barcelony

Jules Kounde na liście życzeń Arsenalu

Arsenal ma ambicje, aby zakończyć dominację Manchesteru City w Premier League. Jednocześnie klub z Emirates Stadium chciałby wzmocnić się w obronie. Ciekawe informacje na ten temat opublikował serwis Football365.

Źródło twierdzi, że przedstawiciel Premier League chciałby wzmocnić się zawodnikiem FC Barcelony. Angielski klub ma zamiar pozyskać Julesa Kounde. Arsenal jest podobno do tego stopnia zdeterminowany, aby pozyskać Francuza, że byłby skłonny wyłożyć na transakcję mniej więcej 50 milionów euro.

Drużyna Mikela Artety dała się zapamiętać z tego, że dużą uwagę przywiązuje do solidności w defensywie. Taki stan rzeczy miał miejsce nie tylko w poprzedniej kampanii, ale i na starcie trwającego sezonu. W każdym razie Arsenal chciałby mieć więcej alternatyw do ustawiania linii obronnej. Stąd zainteresowanie obrońcą hiszpańskiej ekipy. Kounde to gracz, który dołączył do Barcy z Sevilli w lipcu 2022 roku. Katalończycy przeznaczyli wówczas 50 milionów euro na transakcję z udziałem Francuza. Zawodnik wcześniej bronił barw Girondins Bordeuax.

W tym sezonie Kounde rozegrał jak na razie pięć spotkań w La Liga, notując w nich jedno trafienie i jedną asystę. Kontrakt piłkarza z gigantem ligi hiszpańskiej obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Gdyby faktem stał się transfer 36-krotnego reprezentanta Francji do zespołu z Premier League, to mógłby o miejsce w składzie rywalizować z Bukayo Saką.

