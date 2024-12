fot. Mark Pain / Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola i piłkarze PSG

Randal Kolo Muani znalazł się na celowniku Manchesteru City

Manchester City w ostatnim czasie znajdują się w dużych tarapatach. Mistrzowie Anglii mają problemy z odnoszeniem zwycięstw. Jednocześnie drużyna jest w największym dołku od momentu, gdy stery nad zespołem przejął Josep Guardiola. Na dodatek niejasna jest przyszłość Erlinga Haalanda. Interesujące wieści w sprawie przekazał serwis GiveMeSport.

W związku z tym, że realny jest scenariusz, że latem przyszłego roku z klubem z Etihad Stadium może pożegnać się reprezentant Norwegii, to Josep Guardiola oczekuje od władz klubu ściągnięcia nowego napastnika i to już zimą. Wpływ na to ma też fakt, że Julian Alvarez latem odszedł z Man City do Atletico Madryt.

Angielski klub podobno rozważa pozyskanie Kolo Muaniego z Paris Saint-Germain. 26-latek nie otrzymuje ostatnio zbyt wielu okazji do gry od Luisa Enrique. Tym samym sternicy Obywateli zainteresowali się zawodnikiem.

Kolo Muani to zawodnik, który trafił do ekipy z Parc des Princes we wrześniu minionego roku. Wcześniej bronił barw Eintrachtu Frankfurt. PSG na transfer z udziałem piłkarza wyłożył 95 milionów euro. Kontrakt zawodnika z gigantem Ligue 1 obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

W tym sezonie Kolo Muani wystąpił jak dotąd w 14 meczach. Zdobył w nich dwie bramki. Zaliczył też jedną asystę.

