PSG ma misterny plan, Mbappe może zapłacić krocie gigantowi

fot. Imago / Eibner-Pressefoto / Bahho Kara Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Każdego dnia pojawiają się nowe wieści dotyczące Kyliana Mbappe

Ciekawymi informacjami podzielił się The Athletic

Znane brytyjskie źródło przekonuje, że Francuz może być zobligowany do zapłacenia konkretnej sumy PSG

PSG zarobi na transferze Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Kylian Mbappe ma umowę ważną z Paris Saint-Germain do końca czerwca tego roku. Wygląda na to, że zawodnik powoli żegna się z przedstawicielem Ligue 1. Wszystko wskazuje na to, że nowym pracodawcą piłkarza będzie Real Madryt. The Athletic przekonuje natomiast, że w momencie, jeśli gwiazda reprezentacji Francji w trakcie letniego okna transferowego pożegna się z PSG, to na konto klubu z Francji może wpłynąć konkretny zastrzyk gotówki od samego piłkarza.

Paryżanie planują osiągnąć porozumienie z napastnikiem, na mocy którego wypłaci on klubowi premii za podpisanie kontraktu. Wcześniej Mbappe odmówił przyznania bonusu lojalnościowego gigantowi z Ligue 1 w wysokości 80 milionów euro. Realny scenariusz zakłada w każdym razie, że nowym pracodawcą 25-latka będzie Real Madryt. W nowej ekipie Mbappe ma grać z numerem dziewięć na koszulce, o czym zdążyli już poinformować dziennikarze RMC Sport.

