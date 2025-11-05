Luis Enrique o Dembele. „Musimy być bardzo ostrożni”

Ousmane Dembele nie mógł dokończyć wtorkowego spotkania z Bayernem Monachium z powodu kontuzji. Na ten temat kilka zdań wypowiedział trener Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Ousmane Dembele z kontuzją. Luis Enrique zabrał głos

Ousmane Dembele to zdecydowanie jedna z najbardziej kluczowych postaci Paris Saint-Germain. Reprezentant Francji nie mógł jednak dokończyć wtorkowego spotkania z Bayernem Monachium. Piłkarz musiał opuścić boisko już w 25. minucie z powodu kłopotów zdrowotnych. Na ten temat kilka zdań wyraził szkoleniowiec giganta Ligue 1.

– Jeśli chodzi o Dembele, nie wiem, jak się teraz sprawy mają. Wygląda na to, że obecna kontuzja nie jest związana z poprzednią. To coś nowego. Musimy być bardzo ostrożni. Czeka nas bardzo trudny terminarz – mówił Luis Enrique cytowany przez RMC Sport.

Reprezentant Francji trafił do ekipy z Paryża w sierpniu 2023 roku. PSG zapłaciło za jego transfer 50 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw między innymi FC Barcelony oraz Borussii Dortmund.

W tej kampanii Dembele wystąpił jak dotąd w dziewięciu spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Rynkowa wartość zawodnika wynosi obecnie około 100 milionów euro. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

Wtorkowe starcie na Parc des Princes zakończyło się porażką gospodarzy. Bayern wygrał jednym golem (2:1), notując 16. z rzędu zwycięstwo w tej kampanii. Drużyna prowadzona przez Vincenta Kompany’ego wygrała w sezonie 2025/2026 wszystkie dotychczasowe spotkania.

