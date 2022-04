PressFocus Na zdjęciu: Sergej Milinković-Savić

Paris Saint-Germain spróbuje sprowadzić latem Sergeja Milinkovicia-Savicia. Francuzi są gotowi wydać nawet 80 milionów euro, ale sam gracz najchętniej pozostałby w Serie A.

Paris Saint-Germain poszukuje wzmocnień drugiej linii

Paryżanie chętnie sprowadziliby z Lazio Sergeja Milinkovicia-Savicia

Sam klub chętnie przystałby na tę operację. Problem może stanowić sam Serb, który marzy o transferze do Juventusu

PSG spróbuje przekonać Milinkovicia-Savicia do zmiany ligi

Paris Saint-Germain już próbuje wzmacniać kadrę na przyszły sezon. Giganci Ligue 1 planują transfery do drugiej oraz pierwszej linii. Faworytem wśród pomocników jest dla PSG Paul Pogba. Przyszłość Francuza pozostaje jednak niejasna. Dlatego też paryżanie zwrócili się ku Sergejowi Milinoviciowi-Saviciowi.

Lazio najchętniej sprzedałoby Serba nie do włoskiego klubu, a za granicę. Orły wyceniają swoją gwiazdę na około 80 milionów euro i wiedzą, że Paris Saint-Germain stać na taki wydatek. W Rzymie wiedzą, że Milinković-Savić potrzebuje wykonania kolejnego kroku w karierze i chcą mu to umożliwić – ale nie poprzez wzmacnianie bezpośrednich rywali. Tu właśnie pojawia się problem. 27-latek najchętniej trafiłby bowiem do Juventusu. Nie tylko pozostałby w Italii, ale grałby w jednym klubie ze swoim przyjacielem, Dusanem Vlahoviciem. Mało tego, w Torino występuje jego młodszy brat, Vanja. Mieszkając w Turynie, Sergej mógłby zatem częściej się z nim widywać. Niewykluczone jednak, że pieniądze PSG skuszą utalentowanego pomocnika.

Milinković-Savić wystąpił w tym sezonie 31-krotnie w samej Serie A. W tych meczach zanotował aż dziewięć bramek i tyle samo asyst.

