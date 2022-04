PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Od kilku dni nieustannie łączy się Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Pytanie o polskiego napastnika otrzymał również Xavi, który brał udział w konferencji prasowej przed meczem z Eintrachtem Frankfurt.

FC Barcelona walczy o zakontraktowanie Roberta Lewandowskiego

Pytanie o napastnika podczas konferencji prasowej otrzymał trener Blaugrany – Xavi Hernandez

Szkoleniowiec zbył tę kwestię, między słowami sugerując jednak, że coś jest na rzeczy

Xavi: Lewandowski? Świetny gracz, nie mogę powiedzieć nic więcej

Od kilku dni Robert Lewandowski regularnie łączony jest z przenosinami do FC Barcelony. Blaugrana poszukuje na rynku gwiazdy, napastnika zdolnego do seryjnego zdobywania bramek. Polak, z kolei, szuka nowego wyzwania i pragnie kilkuletniego kontraktu. Tego zapewnić nie chce mu Bayern Monachium. Już w czwartek Duma Katalonii zagra rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Europy przeciwko Eintrachtowi Frankfurt. Podczas konferencji przed tym starciem trener Xavi Hernandez również musiał odpowiedzieć na pytanie na temat Lewandowskiego. Dziennikarz chciał wiedzieć, czy szkoleniowiec chciałby napastnika w swojej drużynie.

– Rozumiem, skąd wzięło się to pytanie. To jednak nie moment na rozmowę o Lewandowskim. Mam do niego szacunek, to świetny gracz. Musimy jednak skupić się na jutrzejszym meczu. Nie mogę powiedzieć nic więcej – zakończył Xavi, niejako puszczając oczko do zgromadzonych dziennikarzy.

Duma Katalonii zremisowała we Frankfurcie 1:1. Teraz, przy wsparciu swoich kibiców, spróbuje pokonać u siebie Niemców i awansować do półfinału Ligi Europy. Początek starcia już w czwartek o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Del Piero docenił kunszt Modricia. “To wybitny zawodnik”.

FC Barcelona Eintracht Frankfurt 1.43 5.00 7.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2022 11:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin