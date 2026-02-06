PSG zakłada, że Vitinha wybierze Real Madryt i tam zdecyduje się kontynuować karierę. Jak poinformował portal El Nacional, piłkarz jest zainteresowany przenosinami.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez i Nasser Al Khelaifi

Vitinha jest zainteresowany transferem. PSG godzi się z utratą gwiazdy

W Paryżu coraz mniej osób traktuje temat Vitinhi jako plotkę transferową. PSG ma zakładać, że letnie okno może przynieść odejście jednego z kluczowych zawodników środka pola, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest Real Madryt. Francuski klub przygotowuje się na scenariusz, w którym Portugalczyk poprosi o zielone światło na zmianę barw.

Vitinha od dawna znajduje się wysoko na liście życzeń Królewskich. W Madrycie cenią go za inteligencję boiskową, umiejętność kontrolowania tempa gry i regularność na najwyższym europejskim poziomie. To profil piłkarza, którego Real szuka do przebudowy drugiej linii po odejściach liderów z ostatnich lat.

Według doniesień PSG liczy się z koniecznością negocjacji, jeśli Real zdecyduje się na konkretne działania. Mówi się o kwocie w okolicach 100 milionów euro, która mogłaby skłonić paryżan do zaakceptowania transferu. Klub nie jest pod presją sprzedaży, ale panuje przekonanie, że zatrzymywanie zawodnika myślącego o nowym wyzwaniu nie leży w interesie żadnej ze stron.

Sam Vitinha ma pozytywnie postrzegać perspektywę gry na Santiago Bernabeu. Projekt sportowy Realu Madryt, możliwość walki o najważniejsze trofea i rola jednego z liderów zespołu to argumenty, które robią wrażenie na otoczeniu piłkarza. W Paryżu coraz częściej mówi się więc nie o tym czy, ale kiedy temat przybierze oficjalny obrót.

Jeśli negocjacje faktycznie ruszą, Vitinha może stać się jednym z najgłośniejszych nazwisk letniego rynku. Wszystko wskazuje na to, że PSG powoli oswaja się z myślą o stracie swojej gwiazdy.