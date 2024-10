PSG chce wydać 150 mln euro. Francuzi przebiją oferty rywali

PSG przygotowuje ofertę za Floriana Wirtza. Jak informuje Fichajes Paryżanie mogą zainwestować nawet 150 milionów euro. Niemiec ma kontrakt do lata 2027 roku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Wirtzem interesuje się wiele klubów, ale jednak trafi do PSG?

Paris Saint-Germain wykazało duże zainteresowanie młodym Niemcem Florianem Wirtzem. Obecnie występuje w Bayerze Leverkusen i ma ważny kontrakt do lata 2027 roku. Jak się okazuje, daje to Leverkusen możliwość wynegocjowanie naprawdę wysokiej kwoty za swoją gwiazdę.

Wirtz jest kluczowym zawodnikiem zespołu Xabiego Alonso. Jego wizja, szybkość i wpływ na ofensywę czynią Floriana jednym z najbardziej obiecujących zawodników na swojej pozycji na świecie.

PSG jest podobno skłonne zainwestować nawet 150 milionów euro, żeby pozyskać Wirtza. Francuski zespół chciałby zbudować jak najlepszy skład, który byłby zdolny do walki o tytuły zarówno we Francji, jak i w Europie. Przede wszystkim wciąż celem klubu jest wygranie Ligi Mistrzów. Kierownictwo paryskiego klubu poszukuje zawodników z jak największym potencjałem, którzy pasowaliby do zespołu.

Bayer Leverkusen jasno wyraził swoje stanowisko w sprawie sprzedaży swojej gwiazdy. Klub ceni Wirtza nie tylko za umiejętności, ale także za jego potencjał.

Oznacza to, że oferta za niego musiałaby być naprawdę wysoka, aby Leverkusen rozważyło jego odejście. Zwłaszcza w środku sezonu, w którym walczą o czołową pozycję w Bundeslidze.

Kontrakt Floriana Wirtza wygasa w 2027 roku, dzięki czemu niemiecki klub może otrzymać niemało gotówki na sprzedaży 21-latka do PSG.

Czytaj dalej: Xavi może zostać selekcjonerem. Dostał ofertę