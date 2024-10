Xavi może zostać selekcjonerem. Dostał ofertę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi wróci na ławkę trenerską?

Xavi Hernandez może być bardzo blisko podjęcia nowego wyzwania w swojej karierze. Według informacji katarskich mediów hiszpański trener prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie objęcia stanowiska nowego selekcjonera reprezentacji Kataru.

Hiszpan opuścił stanowisko trenera FC Barcelony pod koniec poprzedniego sezonu. Początkowym zamiarem hiszpańskiego trenera było wzięcie rocznego urlopu.

Jednak wydaje się, że możliwość powrotu do kraju, w którym wcześniej odnosił sukcesy w klubie Al Sadd, może skłonić go do ponownego rozważenia swojej decyzji. Xavi miał udać się do Dohy, aby sfinalizować swoje ewentualne objęcie reprezentacji. Obecnie zespołem kieruje Tintin Marquez.

Ostatnie występy katarskiej reprezentacji nie są przekonywające, dlatego zarząd szuka zmiany na ławce trenerskiej. Xavi jest powszechnie szanowany w Katarze i postrzegana się go jako idealne rozwiązanie.

Na taką opinię zapracował sobie po tym, jak odnosił sukcesy w drużynie Al Sadd, gdzie jako trener zdobył siedem trofeów w latach 2019-2021.

Mimo że klub nie zawarł jeszcze żadnej oficjalnej umowy, obecność Xaviego w Doha może sugerować, że rozmowy są na zaawansowanym etapie.

Jeśli federacja potwierdzi ten ruch, Xavi zakończy swoją przerwę od trenowania wcześniej, niż zakładano. Wszystko wskazuje na to, że były trener Blaugrany może ponownie związać swoją przyszłość z katarskim futbolem.



Czytaj dalej: Real Madryt przechytrzy Barcelonę? Hiszpańska gwiazda miała tam trafić