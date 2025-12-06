PSG chce gwiazdę Realu Madryt. W grze nawet 80 mln euro

Paris Saint-Germain jest gotowe wyłożyć maksymalnie 80 milionów euro za Viniciusa Juniora z Realu Madryt - informuje "Don Balon". Przyszłość Brazylijczyka w stolicy Hiszpanii staje się coraz bardziej niepewna.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

80 milionów euro za Viniciusa. Jasna deklaracja PSG

Paris Saint-Germain wyznaczyło jasny i nieprzekraczalny limit w ewentualnych negocjacjach dotyczących transferu Viniciusa Juniora. Jak donosi portal „Don Balon”, mistrzowie Francji są skłonni zapłacić za gwiazdora Realu Madryt maksymalnie 80 milionów euro.

W PSG panuje przekonanie, że najlepszą strategią będzie cierpliwość. Klub z Parc des Princes rozważa dwa scenariusze. Transfer w ostatnim roku kontraktu Brazylijczyka lub pozyskanie zawodnika za darmo latem 2027 roku, jeśli rozmowy o nowej umowie w Madrycie utkną w martwym punkcie.

Obecna forma Viniciusa tylko wzmacnia argumenty paryżan. Skrzydłowy gra nierówno i jest daleki od poziomu, który prezentował w czasach największego zaufania Carlo Ancelottiego. Xabi Alonso nadal próbuje dopasować system pod Brazylijczyka, jednak jego wpływ na grę nie jest już tak widoczny.

W Paryżu natomiast panuje pełna wiara, że Luis Enrique potrafiłby wykorzystać potencjał Viniciusa w stu procentach. Hiszpan miał już przekazać zarządowi, że zawodnik idealnie pasowałby do jego koncepcji gry. Na ten moment Real pozostaje nieugięty i nie zamierza otwierać drzwi do transferu. PSG jednak czeka cierpliwie, świadome, że czas może zagrać na jego korzyść.

W tym sezonie Vinicius strzelił pięć goli i dorzucił siedem asyst w 20 meczach. Reprezentant Brazylii do Królewskich trafił w 2018 roku z Flamengo za 45 mln euro.