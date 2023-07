IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Paul Pogba

Pogba wciąż znajduje się na radarze klubów z Arabii Saudyjskiej

Saudyjczycy czekają, aż Francuz wróci do pełni sił

Juventus uważa go za kluczowego pomocnika

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje na temat przyszłości Paula Pogby. Francuz wybrał się do Arabii Saudyjskiej, a media od razu połączyły wyjazd Francuza na Bliski Wschód z możliwym transferem do Saudi Pro League.

Pogba przebywa obecnie razem z Juventusem na obozie przygotowawczym w Stanach Zjednoczonych. Pomocnik nadal jednak trenuje indywidualnie i mówi się, że potrzebuje jeszcze około miesiąca, by wrócić do gry.

Choć Stara Dama utrzymuje, że Francuz jest kluczowy dla zespołu to zdaniem La Gazzetty dello Sport jego transfer do Arabii Saudyjskiej nie jest wykluczony. Włoscy dziennikarze uważają, że gdy pomocnik wróci do pełni sił to kluby z tamtejszej ligi złożą oficjalną ofertę kupna Pogby.

