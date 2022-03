fot. PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański jest jednym z trzech polskich piłkarzy występujących na co dzień w lidze rosyjskiej. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce to grono będzie mniejsze. Menedżer pomocnika Dynamo Moskwa ujawnił, że reprezentant Polski otrzymał zgodę na transfer i może zmienić klub już w kwietniu.

Menedżer Sebastiana Szymańskiego i Macieja Rybusa udzielił ciekawego wywiadu serwisowi Meczyki.pl

Mariusz Piekarski ujawnił, że jeden z reprezentantów Polski do 7 kwietnia może zmienić klub

Możliwe zatem, że już wkrótce Polska będzie miała tylko dwóch przedstawicieli w lidze rosyjskiej

Szymański blisko zmiany klubu?

Sebastian Szymański jest jednym z mocniejszych punktów Dynama Moskwa w trakcie trwającego sezonu. Reprezentant Polski rozegrał 21 meczów, notując w nich sześć trafień i osiem asyst. Obecny kontrakt 22-latka z Dynamem Moskwa obowiązuje do 2026 roku.

W związku z agresją Rosji na Ukrainę przyszłość polskich zawodników w rosyjskich klubach stała się niejasna. Grzegorz Krychowiak zdążył już zmienić barwy klubowe, decydując się na dołączenie do greckiego AEK Ateny. Tymczasem wciąż w swoich dotychczasowych klubach są: Sebastian Szymański, Maciej Rybus i Rafał Augustyniak. Możliwe, że pierwszy z wymienionych niebawem zmieni pracodawcę, do czego odniósł się agent piłkarza.

– Jestem dogadany z Dynamem Moskwa. Możliwe, że uda się sprzedać Sebastiana do 7 kwietnia, czyli w specjalnym terminie wyznaczonym przez FIFA. Jeśli nie, odejdzie z klubu najpóźniej latem. Natomiast jesteśmy już umówieni, że za określoną kwotę będzie mógł zmienić zespół – mówił agent zawodnika Mariusz Piekarski w rozmowie z Meczyki.pl.

Szymański może niebawem zmienić klub. Znacznie bardziej skomplikowana jest natomiast sytuacja Macieja Rybusa, czego nie ukrywa jego menedżer. 32-latek ma umowę ważną z Lokomitiwem Moskwa do końca czerwca tego roku.

– Maciek Rybus mieszka w Rosji już dziewięć lat. Ma żonę Rosjankę oraz dwóch synów. Jego sytuacja jest skomplikowana. Ma w jeden dzień przekreślić dekadę życia? Ma mnóstwo otwartych spraw, o których nie chciałbym tutaj mówić. Nie może po prostu z dnia na dzień przekreślić dekady swojego życia. Nie wyjedzie bez rodziny – rzekł Piekarski.

