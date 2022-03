PressFocus Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak jest już w Grecji, gdzie do końca sezonu będzie występował w AEK Ateny. Reprezentant Polski dołączy do stołecznego klubu na zasadzie wypożyczenia z rosyjskiego Krasnodaru.

Grzegorz Krychowiak przyleciał już do Grecji

Reprezentant Polski do końca sezonu będzie bronił barw AEK Ateny

Wcześniej porozumiał się w tej kwestii z FK Krasnodar

Krychowiak będzie grał w AEK Ateny

Grzegorz Krychowiak po rozpoczęciu przez Rosję brutalnej inwazji na Ukrainę postawił sprawę jasno – nie zamierzał kontynuować swoich występów na rosyjskich boiskach. Polski pomocnik był zdecydowany na rozwiązanie umowy z klubem i w ostatnich dniach prowadził z nim rozmowy na ten temat.

Ostatecznie do rozwiązania umowy nie doszło, ale piłkarz wykorzysta furtkę, którą przed zagranicznymi piłkarzami z ligi rosyjskiej otworzyła Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA). Chodzi o przedłużenie dla nich okna transferowego, co umożliwia im wyjazd z Rosji.

Grzegorz Krychowiak doszedł w tej sprawie do porozumienia z FK Krasnodar i do końca obecnego sezonu będzie występował w AEK Ateny. Piłkarz przybył już do Grecji.

Nowy klub Polaka zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli grupy mistrzowskiej greckiej ekstraklasy, ale ma dużą stratę do wyprzedzających go Olympiakosu Pireus i PAOK-u Saloniki. W najbliższym ligowym meczu AEK zmierzy się 20 marca u siebie z PAOK-iem.

