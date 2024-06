Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Euro 2024. Tabela grupy A po 1. kolejce

Euro 2024 zostało zainaugurowane piątkowym meczem Niemców ze Szkotami. Gospodarze turnieju nie mieli żadnych problemów z pokonaniem niżej notowanego rywala aż 5:1. Zespół z Wysp sam utrudnił sobie nieco to zadanie grając przez ponad połowę meczu w osłabieniu ze względu na czerwoną kartkę Porteousa. Bramki dla Niemców zdobywali w tym spotkaniu Wirtz, Musiala, Havertz, Fullkrug oraz Can. Jedyny gol dla Szkotów był natomiast trafieniem samobójczym, którego autorem był Rudiger.

Drugi mecz grupy A pomiędzy Węgrami i Szwajcarią odbył się w sobotę. Pierwsza połowa była zdominowana głównie przez Helwetów, którzy do przerwy prowadzili już 2:0 po golach Duaha i Aebischera. Po zmianie stron zespół Yakina postawił jednak na defensywę, co odbiło się kilkoma szansami dla Węgrów. Ci, w 66. minucie za sprawą Vargi strzelili bramkę kontaktową. Po tym golu Szwajcarzy ponownie wrócili do gry i pojedynek zrobił się znów wyrównany. Ostatecznie Helweci wygrali 3:1 dzięki bramce Embolo w doliczonym czasie gry.

# ME 2024, Grupa A MR Z R P BZ BS B P 1 Niemcy 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Szwajcaria 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Węgry 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Szkocja 1 0 0 1 1 5 -4 0

