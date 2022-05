Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Wygląda na to, że Robert Lewandowski tak łatwo nie odejdzie z Bayernu Monachium. Prezydent klubu już drugi raz zaznaczył, że Polak wypełni swój kontrakt do końca.

Herbert Hainer nie zamierza sprzedawać Roberta Lewandowskiego tego lata

Ciągle trwa spór między Polakiem i klubem

Napastnik uważa, że nie usłyszał propozycji nowej umowy, natomiast innego zdania jest zarząd

Twarde stanowisko prezydenta Bayernu

Herbert Hainer w najnowszej wypowiedzi dla Sport 1 znów powtórzył swoją ostatnią wypowiedź ws. “Lewego”. Prezydent Bayernu Monachium nie planuje sprzedać Polaka w najbliższym okienku. Kolejny raz zaznaczył, że najlepszy strzelec Bundesligi wypełni kontrakt do końca.

– Robert ma kontrakt do 2023 roku i do tego czasu będzie dla nas grał – zaznaczył Hainer.

Spór między klubem i Lewandowskim trwa już od dłuższego czasu. Zarząd nie raz przekazywał mediom, że nowa umowa czeka na podpis 33-latka. Tymczasem sam zainteresowany po ostatnim meczu w sezonie zdementował te doniesienia, uwypuklając złe relację z szefostwem.

– Podjąłem decyzję (mimo że nie dostałem żadnej oferty z Bayernu), że nie przedłużę umowy. (…) Najważniejsze jest to, by dla obu stron znaleźć idealne rozwiązanie. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pewnie to się stanie – przekazał Lewandowski w rozmowie z Viaplay.

W Niemczech po tych słowach wybuchła burza. Do tego kibice Bayernu wygwizdywali na mistrzowskiej fecie Hasana Salihamidzicia, którego kompetencje były podważane już nie raz.

Wygląda na to, że Robert Lewandowski szuka ucieczki z Monachium. Na razie jego transfer do FC Barcelony to jedna wielka niewiadoma. Duma Katalonii nie rezygnuje ze ściągnięcia Polaka, jednak negocjacje z Bawarczykami nigdy nie należały do najłatwiejszych.

Czytaj więcej: Lewandowski jedną noga poza Bayernem? Polak ze łzami w oczach żegnał się z kibicami