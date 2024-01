Napoli osiągnęło już wcześniej porozumienie z Pasquale Mazzocchim, a blisko klubu jest Lazar Samardzić. Włoskie media donoszą, że na tym nie koniec styczniowych wzmocnień. Działacze z Neapolu chcieliby, aby do drużyny dołączył pomocnik Tottenhamu, Pierre-Emile Hojbjerg. Alternatywą miałby być Boubakary Soumare.

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Pierre-Emile Hojbjerg

Napoli liczy się z tym, że straci Piotra Zielińskiego

Na celowniku mistrza Włoch jest między innymi pomocnik Tottenhamu

Napoli finalizuje też transfer Lazara Samardzicia

Kto zastąpi Piotra Zielińskiego?

Ekipa z Neapolu chce się wzmocnić, gdyż nie może zaliczyć pierwszej części sezonu do udanych. Partenopei tracą aż 17 punktów do prowadzącego Interu i mogą nie zakwalifikować się w przyszłym sezonie do europejskich pucharów.

La Gazzetta dello Sport poinformowała w środę o kolejnych planach transferowych tego klubu. Aktualny mistrz Włoch ma wahać się pomiędzy Pierre-Emile Hojbjergiem i Andre Soumare. Na szczycie listy życzeń ma znajdować się właśnie zawodnik Tottenhamu. Warto jednak zauważyć, że Duńczyk łączony jest także z innym włoskim klubem, Juventusem. Szanse na to, że pomocnik ten opuści Londyn są spore, gdyż nie występuje obecnie regularnie w składzie Ange’a Postecoglou.

Media donoszą, że Napoli mogłoby być łatwiej w kwestii transferu Soumare, który gra obecnie na wypożyczeniu z Sevilli. Włoski klub musi wzmocnić drugą linię, zwłaszcza, że poważnym osłabieniem drużyny będzie utrata Piotra Zielińskiego, który ma dołączyć do Interu Mediolan.

Jedną nogą w Neapolu jest już z kolei Lazar Samardzić. Dotychczasowy atakujący pomocnik Udinese ma kosztować w granicach 20 milionów euro.

Na liście życzeń Aurio De Laurentiisa jest też defensor Genoi, Radu Dragusin. Problemem jest jednak cena. Napoli nie chce wykładać na niego 30 milionów euro, a tyle oczekują działacze w Genui.

