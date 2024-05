fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Manchester United wykupi Amrabata?

Sofyan Amrabat liczył na hitowy transfer bezpośrednio po mundialu w Katarze, na którym zaprezentował się znakomicie wspólnie z reprezentacją Maroka. Mimo sporego zainteresowania chociażby ze strony Barcelony, Fiorentina odrzuciła wszelkie oferty, gdyż nie chciała osłabiać się w trakcie sezonu. Pomocnik otrzymał natomiast obietnicę, że latem będzie mógł spełnić swoje marzenie o grze w klubie z europejskiej elity.

Finalnie po 27-latka zgłosił się Manchester United, który był w stanie jedynie go wypożyczyć. Kluby wypracowały także opcję definitywnego wykupu za 21 milionów funtów. Postawa Amrabata w sezonie 2023/2024 pozostawiała jednak wiele do życzenia. Defensywnemu pomocnikowi nie udało się zapracować na zaufanie Erika ten Haga, bowiem we wszystkich rozgrywkach uzbierał łącznie raptem 1500 minut gry. Stał się pewnego rodzaju zapchajdziurą, rzucaną po różnych pozycjach. Nie odegrał jednak zbyt istotnej roli dla angielskiego giganta.

Przełomowy w kontekście jego przyszłości może okazać się za to występ w finale Pucharu Anglii. Rozegrał świetne zawody przeciwko Manchesterowi City, pomagając swojej drużynie w zdobyciu trofeum. Niewykluczone, że ten pozytywny impuls pozwoli mu pozostać na Old Trafford również w kolejnym sezonie.

Zapytany o przyszłość Amrabat zdradził, że jego celem jest dalsza gra dla Manchesteru United.

– Będziemy rozmawiać. Pozostanie w Manchesterze United to na pewno jedna z opcji. Mamy za sobą bardzo trudny sezon. Manchester United to największy klub na świecie, więc kto nie chciałby tu grać? Obie strony muszą być zadowolone. Usiądziemy do rozmów i zobaczymy, co się stanie – wyjaśniał Marokańczyk.

