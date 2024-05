Barcelona nie jest zainteresowana dalszą współpracą z Joao Felixem. Wiadomo, że Portugalczyk nie wróci także do Atletico Madryt. Jorge Mendes szuka mu nowego klubu - donosi "Sport".

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Barcelona nie chce Felixa. Gdzie trafi Portugalczyk?

Joao Felix zeszłego lata spełnił swoje marzenie o transferze do Barcelony. Atletico Madryt przystało na propozycję wypożyczenia, chcąc wreszcie zwyczajnie pozbyć się zawodnika, który swoim zachowaniem rozczarował władze klubu ze stolicy Hiszpanii. Portugalczyk zaliczył w Katalonii imponujący początek, lecz z biegiem miesięcy jego problemy się piętrzyły. Był w cieniu chociażby młodziutkiego Lamine Yamala, który przejął rolę lidera ofensywy. Xavi Hernandez traktował Felixa głównie jako rezerwowego, a ten nie zrobił wystarczająco wiele, aby wywalczyć miejsce w składzie.

Barcelona dała mu szansę na odbudowę, lecz ten jej nie wykorzystał. “Sport” informuje, że współpraca nie będzie kontynuowana w kolejnym sezonie. Blaugrana rezygnuje z Felixa, nawet w przypadku możliwości kolejnego wypożyczenia. Reprezentant Portugalii znalazł się na zakręcie, bowiem powrót do Atletico Madryt również nie wchodzi w grę. Ma on napięte relacje z Diego Simeone, a kibice nie wybaczą mu zdrady, za jaką uznawany jest wymuszony transfer do Barcelony.

Agent Jorge Mendes rozpoczął więc poszukiwania nowego klubu dla swojego zawodnika. Nieoficjalnie mówi się, że ma na stole dwie oferty, choć ich nadawcy nie są jeszcze znani. W przeszłości Felix cieszył się znacznie większym zainteresowaniem, lecz nieudana przygoda w Chelsea i przeciętna w Barcelonie sprawiły, że żaden duży europejski klub nie zamierza się o niego zabijać.