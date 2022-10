Angel Di Maria wyznał, że chciałby wrócić do Rosario Central. To zespół, w którym Argentyńczyk stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Marzeniem Di Marii jest powrót do macierzystego klubu Kontrakt skrzydłowego z Juventusem wygasa 30 czerwca 2023 roku Niewykluczone, że 34-latek już wkrótce wróci do swojej ojczyzny Di Maria znowu założy koszulkę Rosario Central? Nie najlepiej układa

Czytaj dalej…