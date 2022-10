PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Angel Di Maria wyznał, że chciałby wrócić do Rosario Central. To zespół, w którym Argentyńczyk stawiał pierwsze piłkarskie kroki.

Marzeniem Di Marii jest powrót do macierzystego klubu

Kontrakt skrzydłowego z Juventusem wygasa 30 czerwca 2023 roku

Niewykluczone, że 34-latek już wkrótce wróci do swojej ojczyzny

Di Maria znowu założy koszulkę Rosario Central?

Nie najlepiej układa się przygoda Angela Di Marii z Juventusem. Argentyńczyk obecnie jest kontuzjowany i ponownie wybiegnie na boisko dopiero przed mundialem, a w tym czasie jego drużyna odpadła z Ligi Mistrzów. Co więcej, “Bianconeri” zajmują odległą ósmą lokatę w tabeli Serie A, co na pewno nie jest satysfakcjonującym wynikiem.

Prawoskrzydłowy w ostatnim wywiadzie powiedział o chęci powrotu do ligi argentyńskiej. – Moim wielkim marzeniem jest powrót do Rosario Central. Myślę o tym już od dawna. Nie będzie to łatwe do zrealizowania, ale bardzo bym tego chciał. Zawodnicy w Argentynie marzą o wyjeździe do Europy, ja natomiast marzę o powrocie do Rosario Central – przyznał “El Fideo”.

123-krotny reprezentant “Albiceleste” występuje w barwach “Starej Damy” od lipca 2022 roku, kiedy to trafił na Allianz Stadium za darmo z Paris Saint-Germain po tym, jak wygasła jego umowa z francuską ekipą. Wcześniej doświadczony zawodnik przywdziewał koszulkę Manchesteru United, Realu Madryt, Benfiki Lizbona oraz wyżej wspomnianego Rosario Central, którego jest wychowankiem.

Powrót Di Marii do macierzystej drużyny nie będzie jednak łatwym zadaniem, bo wiązałoby się to ze znaczną obniżką pensji. Rosario Central w zakończonym ostatnio sezonie ligi argentyńskiej zajęło 20. miejsce w tabeli.

Angel Di Maria, którego kontrakt z Juventusem kończy się 30 czerwca 2023 roku, w 7 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zaliczył 4 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 12 milionów euro.

