Liverpool stał się ostatnio obiektem zainteresowania włoskich klubów, chcących wzmocnić się kosztem The Reds. Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że na celowniku AC Milan i Interu Mediolan jest Naby Keita. To kolejny zawodnik teamu z Anfield Road łączony z przeprowadzką do jednej z drużyn z Serie A.