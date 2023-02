Pressfocus Na zdjęciu: Naby Keita

Naby Keita nie przekonał do siebie Juergena Kloppa i wciąż odgrywa marginalną rolę w Liverpoolu. Kontrakt pomocnika wygasa wraz z końcem sezonu, a on sam podjął już decyzję o odejściu z klubu.

Naby Keita nie czuje się ważnym ogniwem Liverpoolu

Pomocnik z powodu kontuzji opuścił wiele meczów

Kontrakt Gwinejczyka wygasa wraz z końcem sezonu, a zawodnik nie chce go przedłużać

Naby Keita wypatruje powrotu do Bundesligi

Kiedy Naby Keita przenosił się w lipcu 2018 roku z RB Lipsk do Liverpoolu, wielu kibiców i dziennikarzy chwaliło ten ruch. Gwinejczyk przybywał z łatką niezwykle utalentowanego pomocnika, który pełnił ważną rolę w ekipie Byków. Jego pobyt w Anglii naznaczyły niestety liczne kontuzje.

Bellingham zmienia nastawienie, Real już nie faworytem Real Madryt długo uchodził za faworyta w wyścigu po Jude Bellinghama. Teraz reprezentant Anglii zmienia nastawienie i preferuje przeprowadzkę do Premier League. Na Wyspach Brytyjskich walczą o niego głównie Liverpool i Manchester United – informuje “The Athletic”. Jude Bellingham latem odejdzie z Borussii Dortmund O reprezentanta Anglii walczy Real Madryt Pomocnik preferuje przenosiny do Premier Czytaj dalej…

27-latek nie rozwinął się w ekipie The Reds i nigdy na dobrą sprawę nie wywalczył sobie miejsca w wyjściowym składzie drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa. W obecnych rozgrywkach trener daje mu całkiem wiele szans, jednak spowodowane jest to trudną sytuacją w środku pola. Kontrakt Keity wygasa wraz z końcem sezonu, a on sam podjął już decyzję o odejściu.

Zawodnik łączony był z odejściem w zimowym oknie transferowym, jednak z uwagi na problemy z funkcjonowaniem linii pomocy zielonego światła na taki ruch nie dał Juergen Klopp. Media wskazują, że latem w grę wchodzi odejście Gwinejczyka do ligi tureckiej, lub powrót do Bundesligi.

Naby Keita is on the verge of leaving Liverpool, according to reports. #LFC https://t.co/3zEZB49Ohr pic.twitter.com/nE7Uw3aHcN — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 6, 2023

W przeciągu pięciu sezonów Naby Keita rozegrał dla Liverpoolu 127 meczów. Zanotował w nich 11 bramek i siedem asyst. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 20 milionów euro. Od czasu dołączenia do The Reds, jego wartość rynkowa spadła o 45 milionów euro.

Też u nas: Liverpool latem wysłucha ofert za stopera