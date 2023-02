fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Real Madryt długo uchodził za faworyta w wyścigu po Jude Bellinghama. Teraz reprezentant Anglii zmienia nastawienie i preferuje przeprowadzkę do Premier League. Na Wyspach Brytyjskich walczą o niego głównie Liverpool i Manchester United – informuje “The Athletic”.

Jude Bellingham latem odejdzie z Borussii Dortmund

O reprezentanta Anglii walczy Real Madryt

Pomocnik preferuje przenosiny do Premier League

Kto wygra walkę o Bellinghama?

Jude Bellingham jest w tej chwili najbardziej rozchwytywanym nastolatkiem na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że latem dojdzie do hitowego transferu z jego udziałem. Borussia Dortmund próbowała podpisać z nim nową umowę, oferując rekordowe pieniądze, jednak reprezentant Anglii jest nastawiony na przeprowadzkę do któregoś z największych klubów w Europie.

Borussia jest więc nastawiona na pożegnanie swojej największej gwiazdy i oczekuje grubo ponad 100 milionów euro. Niewiele ekip jest w stanie zapłacić takie pieniądze, dlatego grono potencjalnych pracodawców 19-latka jest mocno zawężone. Do tej pory najwięcej mówiło się o Realu Madryt, który długo pozostawał faworytem w tym wyścigu. Luka Modrić i Toni Kroos zbliżają się do końca swoich barwnych karier, a Bellingham byłby ich fantastycznym następcą.

W ostatnim czasie Bellingham zmienił nieco nastawienie, co komplikuje sprawę Królewskim. Preferuje on przeprowadzkę do Premier League, która jest obecnie niekwestionowanie najbogatszą i najatrakcyjniejszą ligą na świecie. Nad pozyskaniem środkowego pomocnika pracują w szczególności Manchester United oraz Liverpool. To właśnie te dwie ekipy będą konkurować z Realem Madryt o podpis fenomenalnego nastolatka.

